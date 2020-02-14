Создатели фильма "Дау" подали в суд на Минкультуры

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Кинокомпания "Феномен Филмз" подала иск в Арбитражный суд города Москвы на Министерство культуры, передает ТАСС.

Создатели картины "Дау" намерены опротестовать отказ ведомства выдать прокатное удостоверение четырем из десяти фильмов проекта о советском физике Льве Ландау. Представитель проекта в России Дарья Виолина отметила , что один из запрещенных фильмов ("Дау. Наташа") вошел в программу Берлинского кинофестиваля.

Кинокомпания считает необоснованными обвинения в "пропаганде порнографии", а также ссылается в иске на конституционное право на свободу творчества. Экс-министр культуры Владимир Мединский ранее не видел перспективы для выдачи прокатных удостоверений четырем частям многосерийного проекта.

Режиссер фильма Илья Хржановский писал открытое письмо министру культуры Мединскому с просьбой допустить все части проекта, но получил отказ. Он работал над "Дау" в течение 12 лет. Лента была представлен в Париже в конце января 2019 года. Картина снята по мотивам мемуаров вдовы Ландау Коры.