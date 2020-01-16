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Москва 24

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Общество

05:38

Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма "Дау"

культура кино общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Министр культуры Владимир Мединский не увидел перспективы для выдачи прокатных удостоверений четырем частям многосерийного проекта "Дау".

По его словам, просьба создателей об этом аналогична предложению МВД разрешить переход дороги на красный сигнал светофора, передает ТАСС.

"Это примерно той же логики просьба. Если им частично разрешат, мы вернемся к этому вопросу", – сказал Мединский журналистам.

Ранее стало известно, что режиссер Илья Хржановский опротестует в суде отказ Минкультуры в прокатном удостоверении для картины о советском физике Льве Ландау.

Минкультуры сообщило, что в картинах обнаружена "пропаганда порнографии" и не выдало прокатные удостоверения фильмам "Дау. Наташа", "Дау. Новый человек", "Дау. Нора Сын", "Дау. Саша Валера".

Хржановский работал над арт-проектом "Дау" в течение 12 лет. Он был представлен в Париже в конце января 2019 года. Картина снята по мотивам мемуаров вдовы Ландау Коры.

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