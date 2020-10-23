Папу Римского предупредили о риске заражения коронавирусом

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Власти Австралии предупредили Папу Римского Франциска о риске заражения коронавирусом из-за встречи с послом Ватикана в Австралии, у которого выявили COVID-19, сообщает австралийский телеканал 9News.

6 октября архиепископ Адольфо Тито Ильяна лично встречался с понтификом в Ватикане, а через три дня прибыл в Сидней, откуда на частном самолете отправился в Канберру. Позже его тест на коронавирус дал положительный результат.

Предполагается, что архиепископ заразился во время зарубежной поездки.

В конце марта сообщалось, что положительный тест на коронавирус сдал один их сотрудников Госсекретариата Ватикана, который постоянно проживал в Доме Святой Марфы.

На прошлой неделе случай инфицирования выявили в Доме Святой Марфы в Ватикане, где находятся личные апартаменты папы. На сегодняшний день в Ватикане зафиксировано более 20 случаев заражения.