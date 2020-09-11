Папа Римский назвал секс божественным удовольствием

Фото: ТАСС/Andrew Medichini/АР

Папа Римский Франциск I назвал секс и хорошую еду божественным удовольствием, сообщает News.ru.

Он отметил, что удовольствие исходит непосредственно от бога и оно не имеет какой-либо принадлежности к конфессии. По словам понтифика, оно просто божественное.

Франциск напомнил, что церковь всегда осуждала удовольствие, связанное с грубостью, пошлостью и бесчеловечностью. Однако простое, человеческое и нравственное удовольствие церковь всегда приветствовала.

По словам римского понтифика, мораль, отрицающая чувства, является неправильной трактовкой христианского послания. Франциск подчеркнул, что удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым. В то же время сексуальное удовольствие, по словам Папы, делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.

Ранее Франциск, комментируя беспорядки в США после убийства во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда, осудил проявление расизма. Римский понтифик заявил, что насилие, проявляющееся в ходе протестов, также саморазрушительно и самоистязательно.