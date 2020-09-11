Папа Римский назвал секс божественным удовольствием

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Фото: ТАСС/Andrew Medichini/АР
Папа Римский Франциск I назвал секс и хорошую еду божественным удовольствием, сообщает News.ru.
Он отметил, что удовольствие исходит непосредственно от бога и оно не имеет какой-либо принадлежности к конфессии. По словам понтифика, оно просто божественное.
Франциск напомнил, что церковь всегда осуждала удовольствие, связанное с грубостью, пошлостью и бесчеловечностью. Однако простое, человеческое и нравственное удовольствие церковь всегда приветствовала.
По словам римского понтифика, мораль, отрицающая чувства, является неправильной трактовкой христианского послания. Франциск подчеркнул, что удовольствие от еды служит тому, чтобы человек оставался здоровым. В то же время сексуальное удовольствие, по словам Папы, делает любовь более красивой и служит гарантией продолжения вида.
Ранее Франциск, комментируя беспорядки в США после убийства во время задержания афроамериканца Джорджа Флойда, осудил проявление расизма. Римский понтифик заявил, что насилие, проявляющееся в ходе протестов, также саморазрушительно и самоистязательно.
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