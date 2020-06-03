Папа Римский осудил проявления расизма в ходе беспорядков в США

13:10
Фото: ТАСС/Remo Casilli/POOL/EPA
Папа Римский Франциск осудил проявления расизма и насилие в ходе беспорядков в США, сообщает "Газета.ру".
По его словам, сложно проявлять терпимость или закрывать глаза на любой тип расизма или отчуждение. Но в то же время он подчеркнул, что и насилие последних дней саморазрушительно и самоистязательно.
"Насилием ничего не заработаешь, но многое потеряешь", – подчеркнул понтифик.
Он добавил, что с большим беспокойством следит за беспорядками в США, начавшимися после трагической гибели Джорджа Флойда. Папа признался, что молится за Флойда и всех, кто стал жертвой расизма.
Беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, который кричал, что задыхается. Сотрудники правопорядка не обращали внимания, позднее мужчина скончался в реанимации.
Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.
В результате протестов задержано около 9,3 тысячи человек. Больше всего задержанных в Лос-Анджелесе – 2,7 тысячи человек, в Нью-Йорке – примерно 1,5 тысячи. За время беспорядков в США погибло не менее 11 человек. При этом большинство погибших – афроамериканцы.
Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман ранее сообщил, что на фоне протестов в окрестности Вашингтона перебросили около 1,6 тысячи военных. Он подчеркнул, что военнослужащие работают в режиме повышенной боевой готовности, однако пока не принимают участия в действиях гражданских властей.
В США и Европе продолжаются акции против полицейского произвола
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: