Папа Римский осудил проявления расизма в ходе беспорядков в США

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Папа Римский Франциск осудил проявления расизма и насилие в ходе беспорядков в США, сообщает "Газета.ру".

По его словам, сложно проявлять терпимость или закрывать глаза на любой тип расизма или отчуждение. Но в то же время он подчеркнул, что и насилие последних дней саморазрушительно и самоистязательно.

"Насилием ничего не заработаешь, но многое потеряешь", – подчеркнул понтифик.

Он добавил, что с большим беспокойством следит за беспорядками в США, начавшимися после трагической гибели Джорджа Флойда. Папа признался, что молится за Флойда и всех, кто стал жертвой расизма.

Беспорядки в США начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержали в Миннеаполисе. Полицейский при этом встал коленом на шею мужчины, который кричал, что задыхается. Сотрудники правопорядка не обращали внимания, позднее мужчина скончался в реанимации.

Четырех полицейских, причастных к скандальному задержанию, уволили из правоохранительных органов. Сестра убитого Шарида Тейт намерена добиваться того, чтобы их арестовали и осудили за убийство.

В результате протестов задержано около 9,3 тысячи человек. Больше всего задержанных в Лос-Анджелесе – 2,7 тысячи человек, в Нью-Йорке – примерно 1,5 тысячи. За время беспорядков в США погибло не менее 11 человек. При этом большинство погибших – афроамериканцы.

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман ранее сообщил, что на фоне протестов в окрестности Вашингтона перебросили около 1,6 тысячи военных. Он подчеркнул, что военнослужащие работают в режиме повышенной боевой готовности, однако пока не принимают участия в действиях гражданских властей.