Папа Римский помолился за Диего Марадону

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Папа Римский Франциск помолился за Диего Марадону, скончавшегося 25 ноября, сообщает "Газета.ру".

"Папе сообщили о смерти Диего Марадоны. Он с любовью вспоминает их встречи. Папа поминает Марадону в своих молитвах, как и раньше, когда узнавал о его здоровье", – сказал представитель Ватикана Маттео Бруни.

Легендарный футболист скончался в возрасте 60 лет. Утром 25 ноября он находился в доме в городе Тигре вблизи Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.

Во время завтрака Марадона почувствовал себя плохо. К нему приехали шесть машин с медиками, в этот момент Марадона уже не мог дышать. Его попытались реанимировать, но спасти не удалось.

Марадона за карьеру игрока выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором, с 2005 по 2006 год находился на посту вице-президента клуба "Бока Хуниорс", с 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ.