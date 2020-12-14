Netflix экранизирует роман Ремарка "На западном фронте без перемен"

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Стриминговый онлайн-сервис Netflix экранизирует роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка "На западном фронте без перемен". Об этом сообщает "Газета.ру".

Главную роль в новом проекте исполнит Даниэль Брюль, известный по фильмам "Бесславные ублюдки" и "Первый мститель". Режиссером картины назначен Эдвард Бергер.

Как ожидается, съемки начнутся в Германии в 2021 году.

Роман "На западном фронте без перемен" экранизировали уже дважды. Картина Льюиса Майлстоуна 1930 года получила две премии "Оскар". Еще одну версию, телевизионную, представили в 1979 году – режиссером выступил Делберт Манн.

Ранее Netflix представил топ-10 популярных иностранных проектов на платформе в США. В списке за 2020 год оказался российский сериал "Эпидемия", занявший 8-ю строчку.

