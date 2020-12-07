Netflix отказался добавить в сериал "Корона" пометку о недостоверности

Фото: кадр из сериала "Корона"

Стриминговый сервис Netflix отказал министерству культуры Великобритании добавлять к каждой серии сериала "Корона" пометку о его исторической недостоверности, сообщает "Газета.ру".

По мнению руководства Netflix, зрители сериала не нуждаются в подобных подсказках, поскольку и сами без труда смогут понять, что из показанного в сериале является исторической правдой, а что художественным вымыслом.

"Наши подписчики понимают, что это вымысел, лишь в общих чертах вдохновленный реальными событиями. Мы не планируем и не видим необходимости в добавлении дополнительных пояснений", – заявили в компании.

Ранее министр культуры Великобритании Оливер Дауден сообщил о намерении властей Великобритании потребовать у стримингового сервиса Netflix сделать пометку о недостоверности событий, описываемых в историческом сериале "Корона".

По мнению министра, не заставшие данных событий зрители могут принять их за правду, что может нанести вред публичному образу британской монархии. Дауден пояснил, что пометку необходимо добавить к каждому эпизоду шоу.