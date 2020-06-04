Названы номинанты премий BAFTA

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Фото: ТАСС/PA Images/Anthony Devlin
Члены Британской академии кино и телевизионных искусств назвали номинантов премий BAFTA TV Awards и технической BAFTA TV Craft Awards. Лидером по числу номинаций стал сериал "Чернобыль", передает Variety.
Многосерийная драма HBO о ядерной катастрофе была отмечена в 14 номинациях, среди которых "Лучший мини-сериал".
В академии отметили игру Джареда Харриса, претендующего на звание "Лучший актер" и Стеллана Скарсгарда, который поборется за "Лучшего актера второго плана".
Так, следующим по популярности является сериал под названием "Корона". У этой исторической драмы Netflix семь номинаций. За ним идет комедийное шоу "Дрянь" (второе название "Флибэг").
Отмечается, что награды BAFTA должны были вручаться 26 апреля и 17 мая, а претендентов назвать еще в марте. Однако на ситуацию с наградами и выбором сериалов повлияла пандемия коронавируса. В результате принято решение, что награждения премиями BAFTA TV Craft Awards и BAFTA TV Awards пройдут 17 и 31 июля соответственно.
Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,2 миллиона случаев заражения, более 379 тысяч человек скончалось.
Ранее стало известно, что церемонию вручения ТЭФИ перенесли на май 2021 года. Перенос связан с эпидемиологической ситуацией.
"Спорная территория": "Чернобыль: быль или небыль"
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