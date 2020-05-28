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Общество

20:07

Церемонию вручения ТЭФИ перенесли на май 2021 года

общество культура

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Церемония вручения национальной телевизионной премии ТЭФИ переносится на май следующего года. Об этом ТАСС заявил председатель комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой.

"Было принято решение о переносе церемонии ТЭФИ и вручении статуэток ТЭФИ на май 2021 года", – сообщил Швыдкой. По его словам, перенос связан с эпидемиологической ситуацией. К осени публичные собрания могут находиться под разными ограничениями, отметил он.

ТЭФИ является индустриальной телевизионной премией, которую присуждают за высшие достижения в области телевизионных искусств. В 2019 году премия прошла 2 октября. Премия "ТЭФИ" была учреждена 21 октября 1994 года.

В России выявлен 379 051 случай COVID-19, вылечились 150 993 человека, скончались 4 142.

Ранее стало известно, что "Оскар-2021" могут перенести. Пока церемония запланирована на 28 февраля. Транслировать вручение будет телекомпания ABC.

Ведущий программы "Фанимани" получил премию "ТЭФИ – Регион"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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