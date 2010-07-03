Познер объявил о своем выходе из жюри премии ТЭФИ

Владимир Познер заявил о своем выходе из состава жюри Комитета индустриальных телевизионных премий, который является организатором национальной премии ТЭФИ за высшие достижения в области телевизионных искусств.
"Сегодня, с моей точки зрения, ТЭФИ потерял свое общенациональное значение, лишился того статуса, которым он безусловно обладал, стал абсолютно рядовым призом среди десятков других", – заявил тележурналист.
По мнению Познера, конкурс, учрежденный в 1994 году фондом "Академия российского телевидения" (АРТ), утратил "демократические принципы, которые изначально легли в его основу".
"Учитывая совершенно недемократический характер определения победителей конкурса Комитета индустриальных телевизионных премий, я обращаюсь к руководству АРТ с просьбой отказать Комитету во вручении статуэтки ТЭФИ", – написал журналист.
Познер считает, что статуэтка должна вручаться по результатам конкурса Академии российского телевидения, которую он ранее возглавлял.
В 2017 году Познер обвинил новых организаторов телепремии в недемократичности процедуры выбора победителей. Он попросил отказаться от названия и вручения статуэтки работы Эрнста Неизвестного.
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