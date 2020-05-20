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В мире

20 мая, 20:00

"Оскар-2021" могут перенести – СМИ

за рубежом культура

Фото: ТАСС/PA Images/Ian West

Американская академия кинематографических искусств и наук не исключает, что 93-я церемония "Оскар" будет перенесена. Мероприятие должно было состояться в 2021 году, передает издание Variety со ссылкой на источники.

Утверждается, что окончательное решение о переносе пока не приняли, кроме того, неизвестна и предлагаемая дата проведения церемонии. Пока "Оскар" запланирован на 28 февраля. Транслировать вручение будет телекомпания ABC.

10 февраля этого года были названы лауреаты 92-й церемонии "Оскар". Главную награду получила картина "Паразиты" режиссера Пона Чжун Хо. В номинации за лучшую мужскую роль статуэтку забрал актер Хоакин Феникс за роль Джокера.

Награду за лучшую женскую роль получила актриса Рене Зеллвегер, сыгравшая Джуди Гарленд в картине "Джуди".

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