Великобритания попросит Netflix добавить в сериал "Корона" пометку о недостоверности

Фото: стоп-кадр из сериала "Корона", 2016, реж. Б. Карон

Министр культуры Великобритании Оливер Дауден сообщил о намерении властей Великобритании потребовать у стримингового сервиса Netflix сделать пометку о недостоверности событий, описываемых в историческом сериале "Корона". Об этом сообщает "Газета.ру".

По мнению министра, не заставшие данных исторических событий зрители могут принять их за правду, что может нанести вред публичному образу британской монархии. Дауден пояснил, что пометку необходимо будет добавить к каждому эпизоду шоу.

Сериал "Корона" стал вторым шоу по числу номинаций на премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA. У исторической драмы Netflix семь номинаций.

15 ноября 2020 года состоялась премьера четвертого сезона сериала.