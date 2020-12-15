Назван лучший фильм 2020 года по мнению россиян

Фото: кадр из фильма "Джентльмены" (2019), режиссер Гай Ричи

Самым рейтинговым фильмом 2020 года, по оценкам российских зрителей, стала криминальная комедия Гая Ричи "Джентльмены". Кроме нее в тройке лидеров расположились драма "Маленькие женщины" Греты Гервиг и фантастический фильм Кристофера Нолана "Довод". Об этом сообщает портал "Кино Mail.ru".

Согласно статистике проекта, четвертое и пятое места в списке лучших фильмов года заняли приключенческая драма "Зов предков" c Харрисоном Фордом и российский биографический фильм о советском военном конструкторе "Калашников".

Лучшим зарубежным сериалом зрители назвали американскую спортивную драму "Ход королевы", на втором месте оказалось шоу "Защищая Джейкоба", на третьем – американский триллер "Мессия". Также в пятерку вошли сериалы "Чужак" и "И повсюду тлеют пожары".

На первом месте в топе российских сериалов расположился "Перевал Дятлова", описывающий таинственную гибель группы советских туристов в 1959 году, второе место заняла мелодрама "257 причин, чтобы жить". Тройку замкнул детектив "Казанова".

В список самых популярных фильмов и сериалов 2020 года вошли картины, которым российские зрители поставили наибольшее количество оценок. В топе наиболее популярных фильмов победила комедия "Холоп", которая стала самым кассовым отечественным фильмом. Второе и третье места заняли "Вторжение" и "Джентльмены". В свою очередь, самым популярным из многосерийных проектов оказался сериал "Зулейха открывает глаза" по книге писательницы Гузель Яхиной. Вторым в этом списке стал "Триггер" режиссера Дмитрия Тюрина, третьим – "Колл-центр" с Павлом Табаковым.

Также портал исследовал статистику посещений страниц актеров и пользовательской активности на страницах проектов, составив список самых популярных киноартистов минувшего года. Самым востребованным среди зрителей актером стал Милош Бикович, исполнивший главные роли в картинах "Холоп", "Отель "Белград" и сериале "Магомаев". Самой популярной актрисой 2020 года стала стала Виктория Исакова, снявшаяся в сериалах "Эпидемия", "Надежда" и "Нежность".

Ранее был составлен рейтинг любимых анимационных фильмов россиян, выпущенных за последние 20 лет. Оказалось, что зрители чаще и выше остальных оценивали мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ-И" о роботе, который трудится на Земле, покинутой людьми. В 2009 году эта лента получила премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".