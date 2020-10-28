Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Культура

17:08

Россияне перечислили самые любимые современные мультфильмы

культура кино

Фото: кадр из мультфильма "ВАЛЛ-И", режиссер – Эндрю Стэнтон

Портал "Кино Mail.ru" составил рейтинг любимых анимационных фильмов россиян, выпущенных за последние 20 лет. Акцию приурочили к Международному дню анимации.

Оказалось, что зрители чаще и выше остальных оценивали мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ-И" о роботе, который трудится на Земле, покинутой людьми. В 2009 году эта лента получила премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".

Второе место досталось "Ледниковому периоду" студии Blue sky, третье – ленте "Как приручить дракона" производства DreamWorks animation.

Также в рейтинг вошли "Унесенные призраками", "Шрек", "Ходячий замок", "Холодное сердце", "Зверополис", "Корпорация монстров" и "Головоломка".

Ранее книжный сервис "ЛитРес" совместно с платформой Okko провел опрос, посвященный экранизациям известных книг. Первое место рейтинга экранизаций занял "Гарри Поттер".

Кроме того, россияне считают очень удачными экранизации "Властелин колец" и "Зеленая миля". Также в рейтинге можно найти "Гордость и предубеждение" 1995 года, "Унесенные ветром", "Голодные игры" и "Побег из Шоушенка".

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать