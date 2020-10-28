Россияне перечислили самые любимые современные мультфильмы

Фото: кадр из мультфильма "ВАЛЛ-И", режиссер – Эндрю Стэнтон
Портал "Кино Mail.ru" составил рейтинг любимых анимационных фильмов россиян, выпущенных за последние 20 лет. Акцию приурочили к Международному дню анимации.
Оказалось, что зрители чаще и выше остальных оценивали мультфильм студии Pixar "ВАЛЛ-И" о роботе, который трудится на Земле, покинутой людьми. В 2009 году эта лента получила премии "Золотой глобус" и "Оскар" в категории "Лучший анимационный фильм".
Второе место досталось "Ледниковому периоду" студии Blue sky, третье – ленте "Как приручить дракона" производства DreamWorks animation.
Также в рейтинг вошли "Унесенные призраками", "Шрек", "Ходячий замок", "Холодное сердце", "Зверополис", "Корпорация монстров" и "Головоломка".
Ранее книжный сервис "ЛитРес" совместно с платформой Okko провел опрос, посвященный экранизациям известных книг. Первое место рейтинга экранизаций занял "Гарри Поттер".
Кроме того, россияне считают очень удачными экранизации "Властелин колец" и "Зеленая миля". Также в рейтинге можно найти "Гордость и предубеждение" 1995 года, "Унесенные ветром", "Голодные игры" и "Побег из Шоушенка".
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