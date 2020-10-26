Названы лидеры кинопроката в РФ и СНГ за минувшие выходные

Фото: стоп-кадр из фильма "Дедушка нелегкого поведения", 2020, реж. – Тим Хилл

Комедия режиссера Тима Хилла "Дедушка нелегкого поведения" возглавила прокат в России и СНГ в минувшие выходные. Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

В центре сюжета фильма – история конфликта между пенсионером Эдом и его двенадцатилетним внуком. Мужчина переезжает к родным, и именно ему отдают комнату ребенка, переселяя того на чердак. Главную роль в картине сыграл Роберт Де Ниро.

В прошедшие выходные фильм собрал в прокате 48,6 миллиона рублей. На втором месте по сборам – российская комедия Михаила Сегала "Глубже!". В активе картины 31,4 миллиона рублей. Замыкает тройку рейтинга боевик Кристофера Нолана "Довод", собравший 19,5 миллиона рублей за тот же период.

В топ-5 самых кассовых фильмов прошедших выходных также вошли мультфильм "Семейка Бигфутов" и мелодрама "Любовь без размера".

В начале октября в лидеры проката выбивался фильм Ридли Скотта "Бегущий по лезвию". Особенность картины в том, что она была снята в 1982 году и входит в топ-10 лучших научно-фантастических фильмов в истории кинематографа.

