FAN выбрал лучшие научно-фантастические фильмы в истории кино

Фильм Стэнли Кубрика "2001 год: Космическая одиссея" занял первую строчку в рейтинге лучших научно-фантастических фильмов в истории кино, составленных киноканалом FAN.

Чтобы собрать десятку лучших научно-фантастических фильмов, была использована новая методика, которая сочетает пользовательские оценки, мнения кинокритиков и ведущих мировых издании о кино, а также кассовые сборы и редакции канала FAN.

Вторую строчку рейтинга занял фильм "Чужой" Ридли Скотта, на третьей строчке расположилась "Матрица". В десятку лучших также вошли "Бегущий по лезвию", "Начало", "Метрополис", "Терминатор 2: Судный день", "Назад в будущее", "Звездные воины: Эпизод 5. Империя наносит ответный удар" и "Солярис".