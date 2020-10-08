"Бегущий по лезвию" 1982 года стал лидером проката в России

Фото: Warner Bros.
Фантастический триллер Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1982 года возглавил российский прокат в первую ночь показа. Об этом сообщает "Газета.ру".
На ночных сеансах лента собрала более 920 тысяч рублей, обогнала "Стрельцова" (837 тысяч рублей) и картину "Гудбай, Америка!" (587 тысяч рублей). Однако в четверг, 8 октября, "Бегущий по лезвию" пропустил вперед эти два фильма и расположился на третьем месте прокатного рейтинга.
Сюжет триллера заключается в том, что детектив Рик Декард борется с андроидами-преступниками в Лос-Анджелесе будущего. А в 2017 году Дени Вильнев выпустил сиквел легендарной ленты – "Бегущий по лезвию 2049", где сыграли Харрисон Форд и Райан Гослинг.
Ранее "Бегущий по лезвию" попал в топ-10 лучших научно-фантастических фильмов в истории кино. Также в рейтинг попали "Чужой", "Матрица", "Метрополис" и другие легендарные картины.
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