"Бегущий по лезвию" 1982 года стал лидером проката в России

Фото: Warner Bros.

Фантастический триллер Ридли Скотта "Бегущий по лезвию" 1982 года возглавил российский прокат в первую ночь показа. Об этом сообщает "Газета.ру".

На ночных сеансах лента собрала более 920 тысяч рублей, обогнала "Стрельцова" (837 тысяч рублей) и картину "Гудбай, Америка!" (587 тысяч рублей). Однако в четверг, 8 октября, "Бегущий по лезвию" пропустил вперед эти два фильма и расположился на третьем месте прокатного рейтинга.

Сюжет триллера заключается в том, что детектив Рик Декард борется с андроидами-преступниками в Лос-Анджелесе будущего. А в 2017 году Дени Вильнев выпустил сиквел легендарной ленты – "Бегущий по лезвию 2049", где сыграли Харрисон Форд и Райан Гослинг.

Ранее "Бегущий по лезвию" попал в топ-10 лучших научно-фантастических фильмов в истории кино. Также в рейтинг попали "Чужой", "Матрица", "Метрополис" и другие легендарные картины.