Мультфильм "Душа" выйдет в российский прокат 21 января 2021 года

Фото: кадр из мультфильма "Душа", режиссер – Пит Доктер, Кемп Пауэрс

Мультфильм "Душа" от студии Pixar выйдет в российский прокат 21 января 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба The Walt Disney Company.

Анимационная картина расскажет историю о пианисте и по совместительству школьном учителе музыки, который хочет играть джаз. Однажды неосторожный шаг на улице приводит главного героя в мир человеческих душ, где пианист узнает ответы на самые важные вопросы бытия.

Ранее сообщалось, что студия Disney решила выпустить мультфильм студии Pixar "Душа" на стрим-сервисе Disney+.