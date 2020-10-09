Мультфильм "Душа" студии Pixar сняли с проката

Фото: Дисней Студиос

Студия Disney решила выпустить мультфильм студии Pixar "Душа" на стрим-сервисе Disney+. В результате мультипликационная лента не выйдет в прокат в американских кинотеатрах, сообщается на сайте "КиноПоиска".

Изначально планировалось, что анимационная лента выйдет на больших экранах 20 ноября, однако теперь называется другая дата – 25 декабря. Озвучивал персонажа по имени Джо Гарднер американский актер Джейми Фокс.

При этом стало известно, что в РФ и других странах, где стриминговый сервис студии все еще не работает, мульфильм "Душа" покажут в кино.

Ранее говорилось, что Warner Bros. перенесла премьеру фильмов "Дюна" и "Матрица".