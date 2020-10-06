Премьеру нового "Бэтмена" перенесли на 2022 год

Фото: кадр из тизера фильма “Бэтмен”, режиссер Мэтт Ривз

Дату выхода нового фильма про Бэтмена снова перенесли, сообщает журнал Variety.

Теперь премьера картины запланирована на 4 марта 2022 года. Ранее же премьерный показ фильма должен был состояться 1 октября 2021 года.

В марте съемки "Бэтмена" приостановили из-за пандемии коронавируса. Позже производство восстановили, но в начале сентября снова пришлось остановить в связи с тем, что исполнитель главной роли Роберт Паттинсон заболел COVID-19.

Съемки нового фильма "Бэтмен" начались 28 января текущего года. 23 августа вышел тизер нового фильма о Бэтмене. Видео было представлено на мероприятии DC Fandome.