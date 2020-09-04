Роберт Паттинсон заразился COVID-19 – СМИ

Фото: Invision/AP/TASS/Jordan Strauss

Британский актер Роберт Паттинсон заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет журнал Vanity Fair.

Согласно заявлению киностудии Warner Bros., занимающейся производством продолжения франшизы "Бэтмен", один из участников съемок сдал положительный тест на COVID-19.

"Он (заразившийся. – Прим. Ред.) изолирован в соответствии с установленными правилами", – сообщила киностудия.

По заявлению Warner Bros. производство картины было временно приостановлено.

"Съемки временно прекращены", – подтвердили в пресс-службе.

Там не уточнили имени заразившегося коронавирусом. По данным издания Vanity Fair, речь идет именно об актере Роберте Паттинсоне. При этом официальный подтверждением газета не располагает.

Съемки нового фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в главной роли начались 28 января текущего года. Позднее производство картины было приостановлено из-за пандемии коронавируса.

23 августа вышел тизер нового фильма о Бэтмене. Видео было представлено на мероприятии DC Fandome.

Планируется, что в мировой прокат "Бэтмен" выйдет 1 октября 2021 года.