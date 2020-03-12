Disney опубликовала трейлер мультфильма "Душа"

Фото: youtube.com/Disney Россия

Студии Disney и Pixar представили трейлер мультфильма "Душа" о человеке, чья душа отделилась от тела и начала путешествовать между мирами, сообщает "Газета.ру".

Главный герой – школьный учитель музыки Джо Гарднер. Ему выпал шанс сыграть в лучшем джаз-клубе города. Но в результате несчастного случая его душа оказывается в своеобразном антиподе чистилища – в месте, где души пребывают до рождения.

Видео: Youtube/Disney Россия

Здесь он объединяется с душой под номером 22, пытаясь вернуть свою жизнь обратно. Режиссером проекта стал Пит Доктер ("Вверх", "Головоломка").

Премьера в России назначена на 18 июня 2020 года.

Ранее Disney опубликовала первый с 2018 года трейлер экранизации цикла романов Оуэна Колфера "Артемис Фаул". В ролике прирожденный мошенник Артемис Фаул открывает волшебный мир, который собирается ограбить.