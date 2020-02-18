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Культура

18 февраля, 21:23

Названы самые ожидаемые фильмы 2020 года

культура

Фото: кадр из фильма “Эмма" (2020), режиссер Отем де Уайлд

Издание The Hollywood Reporter опубликовало список из 77 самых ожидаемых фильмов 2020 года. Все разделены по дате премьеры.

В феврале выйдут картины "Эмма", "Последнее, чего он хотел", "Зов предков" и "Человек-невидимка". Весной ожидается выход картин "Вне игры", "Вперед", "Банкир", "Бладшот", "Охота", "Тихое место 2", "Мулан", "Новые мутанты", "История Beastie Boys", "Не время умирать", "Короли Шарм-Сити", "Перспективная молодая женщина", "Тролли. Мировой тур", "Антебеллум", "Черная вдова", "Святая Мод", "Блондинка в законе 3", "Скуби-ду", "Спираль", "Женщина в окне", "Форсаж 9", "Губка Боб в бегах", "Артемис Фаул" и "Неотразимый".

На лето запланирован выход фильмов "Чудо-женщина: 1984", "Кэндимен", "Душа", "Топ Ган: Мэверик", "На высоте", "Миньоны: Грювитация", "Охотники за привидениями: Наследники", "Довод", "Круиз по джунглям", "Французский диспетчер", "Главный герой", "Морбиус", "Айван, единственный и неповторимый", "Билли и Тед" и "Телохранитель жены киллера".

Осенью выйдут "Охотник на монстров", "Заклятие 3: По воле дьявола", "Без жалости", "King's man: Начало", "Множественные святые Ньюарка", "Дело чикагской семерки", "Все говорят о Джейми", "Смерть на Ниле", "Хэллоуин убивает", "Тихий омут", "Вечные", "Большой красный пес Клиффорд", "Годзилла против Конга", "Райя и последний дракон" и "Гигантик".

Ранее в Сети появились ролики и фотографии со съемок новой "Матрицы", где роль Нео исполнит Киану Ривз. Жители Сан-Франциско заметили актера на одной из городских улиц.

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