Собянин выразил соболезнования родным и близким Грачевского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Бориса Грачевского.

"Человек щедрой души, он посвятил свое творчество самой важной зрительской аудитории – детям. Веселые и ироничные, добрые и мудрые истории киножурнала "Ералаш" воспитывали без принуждения и учили без скучных назиданий. За этот талант говорить просто о самом главном Бориса Грачевского любили миллионы мальчишек и девчонок, а также их родители", – говорится в телеграмме, опубликованной на портале мэра и правительства Москвы.

О смерти художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского стало известно 14 января.

Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил, что причиной смерти Грачевского стал COVID-19.

Ранее супруга Грачевского сообщала, что ее муж, госпитализированный с коронавирусной инфекцией, находится в стабильном тяжелом состоянии.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. После окончания Калининградского механического техникума он проходил службу в Советской армии (1968 год).

В 1974 году Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". До 1984 года Грачевский был директором журнала, а впоследствии стал его художественным руководителем.

В 1990-х он окончил экономическое отделение Всероссийского государственного института кинематографии по направлению "Организация кинопроизводства".

Грачевский поставил художественные фильмы "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Многим также он знаком по ролям в фильмах "Мексиканский вояж Степаныча", "Короткие волны" и "Трое сверху".

Грачевский входил в общественный совет Российского еврейского конгресса и был членом попечительского совета благотворительного фонда "Улыбка ребенка". Он был награжден орденами Почета и Дружбы.

