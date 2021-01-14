Умер Борис Грачевский

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Умер художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его жену Екатерину Белоцерковскую.

"Он умер", – сказала Белоцерковская.

Председатель общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин сообщил Агентству "Москва", что причиной смерти Грачевского стала коронавирусная инфекция.

Ранее супруга Грачевского рассказывала, что ее муж, госпитализированный с COVID-19, находится в стабильном тяжелом состоянии. Сначала он проходил лечение в домашних условиях, однако позднее его перевели в реанимацию.

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года. После окончания Калининградского механического техникума он проходил службу в Советской армии (1968 год).

В 1974 году Грачевский вместе с драматургом Александром Хмеликом стал основателем детского юмористического киножурнала "Ералаш". До 1984 года Грачевский был директором журнала, а впоследствии стал его художественным руководителем.

В 1990-х он окончил экономическое отделение Всероссийского государственного института кинематографии по направлению "Организация кинопроизводства".

Грачевский поставил художественные фильмы "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Многим также он знаком по ролям в фильмах "Мексиканский вояж Степаныча", "Короткие волны" и "Трое сверху".

Грачевский входил в общественный совет Российского еврейского конгресса и был членом попечительского совета благотворительного фонда "Улыбка ребенка". Он был награжден орденами Почета и Дружбы.

