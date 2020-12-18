Гамлета в новой экранизации Шекспира сыграет актриса Нуми Рапас

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Актриса Ними Рапас исполнит роль Гамлета в новой экранизации произведения Шекспира. Об этом сообщает "Газета.ру".

Шведский режиссер Али Аббаси, которого знают по картинам "Шелли" и "На границе миров", заявил, что Шекспир "перевернется в гробу" от новой версии своей истории.

"Сделаем Гамлета великим вновь!" – заявил Аббаси.

Съемки нового "Гамлета" стартуют осенью 2021 года.

Рапас известна многим зрителям благодаря роли в фильме "Девушка с татуировкой дракона". Она отметила, что ей давно хотелось попробовать свои силы в таком необычном проекте.

Ранее в Сети появилось редкое видео со съемок "Звездных войн" с Кэрри Фишер. Также в ролик попали Харрисон Форд и Марк Хэмилл.