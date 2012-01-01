Телеканал «Москва 24» / Программы / The City
The City
The City
Программа о том, как провести выходные в городе и куда пойти прямо сегодня. Кино, концерты, фестивали и театр. Ночная жизнь, книги и новые рестораны – все, что формирует интеллектуальную повестку дня и стиль жизни каждого, кто живет в Москве!
The City: "Космический джем", "Охотники на троллей: восстание титанов" и "Том и Джерри"
29 июня, 14:55
28 июня, 15:00
"The City": "Звук металла", "Элита", "Бендер: Начало", "Мейр из Исттауна"
25 июня, 17:50
25 июня, 15:00
24 июня, 15:00
"The City": "Мейр из Исттауна"
23 июня, 15:00
22 июня, 15:00
21 июня, 15:00
"The City": "Содержанки", "Лука" и мисо-паста
18 июня, 17:50
18 июня, 15:00
"The City": "Почему женщины убивают"
17 июня, 15:00
16 июня, 15:00
15 июня, 15:00
"The City": "Локи", "Рэтчет и Кланк: Сквозь миры", "Мечта москвича"
11 июня, 17:50
11 июня, 15:00
10 июня, 15:00
The City: "Рэтчет и Кланк: Сквозь миры"
09 июня, 15:00
08 июня, 15:00
07 июня, 15:00
04 июня, 17:50
04 июня, 15:45
The City: "Содержанки", "Локи", "История Лизи"
03 июня, 15:00
02 июня, 15:20
01 июня, 15:00
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