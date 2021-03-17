Жители столицы выбрали маршруты для проекта "Московский экскурсовод"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Голосование, посвященное новым темам школьного проекта "Московский экскурсовод", завершилось на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Наибольшее число голосов получил маршрут под названием "Дорогой Победы". 23,47 процента пользователей проголосовали за прогулку по Тверской улице, Манежной и Красной площадям с рассказом о маскировке столичных зданий в годы войны и о первом Параде Победы.

На втором месте оказалась тема "Садовое кольцо в годы войны" – ее поддержали 18,98 процента респондентов. Маршрут экскурсии пролегает по местам, где располагались защитные сооружения и архитектурные памятники военного и послевоенного времени.

Наконец третьим по популярности вариантом стала тема "Подвиг дивизий народного ополчения Москвы". 15,21 процента голосовавших заинтересовались познавательной прогулкой по экспозициям Музея обороны Москвы и рассказом об истории первых дивизий, защищавших столицу.

В ходе опроса пользователи портала "Активный гражданин" предложили 4,5 тысячи своих идей для экскурсионных маршрутов. В частности, респонденты хотели бы узнать о противовоздушной защите Москвы или о работе столичных предприятий в военное время.

Накануне стало известно, что столичные парки подготовили развлекательно-познавательную программу ко Дню Земли. Этот праздник традиционно отмечается 20 марта.

