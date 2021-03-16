Парки Москвы подготовили программу ко Дню Земли

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные парки подготовили развлекательно-познавательную программу в преддверии Дня Земли, который ежегодно отмечается 20 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

16 марта в 15:00 пройдет обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции экоцентра "Лесная сказка" в Битцевском парке. Мероприятие рассчитано на детей старше четырех лет. В ходе экскурсии каждый желающий сможет поближе познакомиться с обитателями парка и поиграть в следопытов.

В 16:00 в экоклассе в Куркине расскажут, почему лес называют многоэтажным домом. Мероприятие рассчитано на детей старше пяти лет.

17 марта в 10:30 в природно-историческом парке "Москворецкий" пройдет викторина "Лесная кладовая", в ходе которой расскажут о дарах леса, имеющих особое значение в жизни животных и людей.

В 15:00 пройдет экскурсионная программа "Весенние прогулки с Мосприродой" в парке "Кузьминки-Люблино". В компании специалистов посетители пройдут по тропам и маршрутам для наблюдения за флорой и фауной парка.

В 16:00 Бирюлевский дендропарк проведет мастер-класс "Дом для скворцов", где специалисты помогут посетителям изготовить собственные скворечники и расскажут об особенностях жилья для разных видов птиц.

18 марта в 15:00 в экоцентре "Конный двор" пройдет тематическое занятие "Совы и совята", где посетители смогут узнать все об этих птицах.

19 марта в 13:00 парк усадьбы Архангельское-Тюриково проведет экскурсию "Природа – наш дом". На экскурсии посетители познакомятся с флорой и фауной природной территории, узнают о том, как связаны между собой живые организмы и среда обитания.

Ранее стало известно, что Москва в 13-й раз примет участие в ежегодной экологической акции "Час Земли". Акция состоится 27 марта с 20:30 до 21:30. По традиции в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.