Парки Москвы подготовили программу ко Дню Земли

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичные парки подготовили развлекательно-познавательную программу в преддверии Дня Земли, который ежегодно отмечается 20 марта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
16 марта в 15:00 пройдет обзорная экскурсия по интерактивной экспозиции экоцентра "Лесная сказка" в Битцевском парке. Мероприятие рассчитано на детей старше четырех лет. В ходе экскурсии каждый желающий сможет поближе познакомиться с обитателями парка и поиграть в следопытов.
В 16:00 в экоклассе в Куркине расскажут, почему лес называют многоэтажным домом. Мероприятие рассчитано на детей старше пяти лет.
17 марта в 10:30 в природно-историческом парке "Москворецкий" пройдет викторина "Лесная кладовая", в ходе которой расскажут о дарах леса, имеющих особое значение в жизни животных и людей.
В 15:00 пройдет экскурсионная программа "Весенние прогулки с Мосприродой" в парке "Кузьминки-Люблино". В компании специалистов посетители пройдут по тропам и маршрутам для наблюдения за флорой и фауной парка.
В 16:00 Бирюлевский дендропарк проведет мастер-класс "Дом для скворцов", где специалисты помогут посетителям изготовить собственные скворечники и расскажут об особенностях жилья для разных видов птиц.
18 марта в 15:00 в экоцентре "Конный двор" пройдет тематическое занятие "Совы и совята", где посетители смогут узнать все об этих птицах.
19 марта в 13:00 парк усадьбы Архангельское-Тюриково проведет экскурсию "Природа – наш дом". На экскурсии посетители познакомятся с флорой и фауной природной территории, узнают о том, как связаны между собой живые организмы и среда обитания.
Ранее стало известно, что Москва в 13-й раз примет участие в ежегодной экологической акции "Час Земли". Акция состоится 27 марта с 20:30 до 21:30. По традиции в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: