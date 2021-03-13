Фото: телеграм канал "Дептранс Москвы"

Инсталляция "Природа на остановке" открылась на Северном речном вокзале. Об этом говорится в Telegram-аккаунте департамента транспорта.

"На Северном речном вокзале в поп-ап пространстве Музея Транспорта Москвы расцвели настоящие сады! Там заработала инсталляция "Природа на остановке", – говорится в сообщении.

Композиция посвящена экологичному передвижению и устойчивому развитию городов. Посетители могут увидеть 170 экзотический растений.

"Вокруг привычной остановки зацвели 170 экзотических растений. Кстати, там же каждый сможет рассчитать свой углеродный след и понять, как его сократить. Приходите в кусочек лета среди снежной весны", – заключил в ведомстве.

Ранее стало известно, что Москва в 13-й раз примет участие в ежегодной экологической акции "Час Земли". Акция состоится 27 марта с 20:30 до 21:30. По традиции в этот час миллионы людей по всему миру выключают свет и электроприборы, а десятки тысяч всемирно известных зданий и достопримечательностей гасят свою подсветку.