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Город

17:04

Для москвичей подготовили развлекательные мероприятия ко Дню природы

город досуг экология

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Бесплатные экскурсии, занятия и мастер-классы проведут для жителей столицы сотрудники ГПБУ "Мосприрода" ко Дню Земли. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Праздник отмечается 20 марта. В этот день во всем мире проходят экологические и природоохранные акции.

"В экскурсионных группах действуют ограничения по количеству человек и соблюдаются меры предосторожности", – подчеркнули в пресс-службе.

Мероприятия будут проводиться с 16 по 19 марта. Ознакомиться с программой можно на сайте Мосприроды.

Ранее москвичей предупредили о нестабильной погоде с колебаниями температуры воздуха и количества осадков. В ближайшее время будет преобладать теплая погода, а затем похолодает.

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