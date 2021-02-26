Памятник на Лубянской площади станет городским навигатором – депутат МГД Семенников

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Ориентироваться в Москве станет проще благодаря установке памятника на Лубянской площади. Об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Семенников.

Он рассказал, что на обсуждении в Общественной палате Москвы, на котором присутствовали специалисты по городскому планированию, отметили значимость планирования городской среды, когда на площади, где замыкается ряд улиц, присутствует доминанта – памятник или стела.

"Наличие доминанты – это правильно с точки зрения архитектурного планирования, с точки зрения монументального искусства, а во-вторых, даже несмотря на наличие навигаторов в каждом автомобиле, хороший ориентир для передвижения по городу, поэтому это было бы нормальным, удачным решением", – подчеркнул депутат.

Он добавил, что решение о том, кому именно на площади должен появиться монумент, примут москвичи. По его словам, про каждого из кандидатов есть большое количество информации.

Кроме того, Семенников заявил, что общественное согласие и примирение найдет отражение в исторических фигурах, которые прошли проверку временем.

Опрос стартовал 25 февраля в 10:00. Он проходит на портале "Активный гражданин" и на сайте Москва 24.

Жителям столицы напомнили биографии Дзержинского и Невского. Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны.

Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Кроме того, в XVI веке Русская православная церковь его канонизировала.