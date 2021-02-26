Памятник на Лубянской площади станет городским навигатором – депутат МГД Семенников

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Ориентироваться в Москве станет проще благодаря установке памятника на Лубянской площади. Об этом заявил депутат Московской городской думы Александр Семенников.
Он рассказал, что на обсуждении в Общественной палате Москвы, на котором присутствовали специалисты по городскому планированию, отметили значимость планирования городской среды, когда на площади, где замыкается ряд улиц, присутствует доминанта – памятник или стела.
"Наличие доминанты – это правильно с точки зрения архитектурного планирования, с точки зрения монументального искусства, а во-вторых, даже несмотря на наличие навигаторов в каждом автомобиле, хороший ориентир для передвижения по городу, поэтому это было бы нормальным, удачным решением", – подчеркнул депутат.
Он добавил, что решение о том, кому именно на площади должен появиться монумент, примут москвичи. По его словам, про каждого из кандидатов есть большое количество информации.
Кроме того, Семенников заявил, что общественное согласие и примирение найдет отражение в исторических фигурах, которые прошли проверку временем.
Опрос стартовал 25 февраля в 10:00. Он проходит на портале "Активный гражданин" и на сайте Москва 24.
Жителям столицы напомнили биографии Дзержинского и Невского. Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны.
Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Кроме того, в XVI веке Русская православная церковь его канонизировала.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: