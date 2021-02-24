Голосование за установку памятника на Лубянке стартует 25 февраля

С 25 февраля москвичи смогут проголосовать за установку памятника на Лубянской площади
В четверг, 25 февраля, на платформе "Активный гражданин" стартует голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади в столице.
Москвичи смогут выбрать одного из двух исторических деятелей – князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского. Голосование продлится до 5 марта включительно, за ходом опроса будет следить специальная комиссия.
Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился с телеканалом Москва 24 своим мнением по поводу установки памятника политическому деятелю и революционеру Феликсу Дзержинскому.
Познер отметил, что Дзержинский имеет отношение к кровавой части русской истории.
"Почему надо ему ставить памятник, в связи с чем, я ума не приложу. Мне кажется, что это не просто странно, это просто недопустимо", – поделился мнением телеведущий.
При этом отдельно стоящего памятника князю Александру Невскому в столице нет. Его портрет можно увидеть на картине Павла Корина, которая хранится в Третьяковской галерее, а также на потолке станции метро "Комсомольская" Кольцевой линии.
Москвовед Виталий Калашников выразил мнение, что это связано с тем, что биография князя с Москвой никак не связана.
"Отдельно стоящего памятника Невскому в Москве нет, вероятно, потому, что, в отличие от других городов, где такие монументы имеются, например Псков, Переславль-Залесский или Санкт-Петербург, так вот, в отличие от этих городов, биография князя с Москвой никак не связана. Да, Москва в период его жизни существовала уже лет 150, но тогда она была маленьким таким заштатным и совершенно непривлекательным городом, в котором Александр, как известно, никогда не был", – рассказал Калашников.
Москвичам напомнили биографии Дзержинского и Невского. Так, Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны.
Помимо этого, он руководил восстановлением технической базы железных дорог. Также Дзержинский основал ВЧК, которая стала основным инструментом "красного террора".
Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Кроме того, в 16 веке русская православная церковь канонизировала Невского.
Невский известен тем, что он не проиграл ни одной битвы, а самыми известными победами стали: Битва со шведами на Неве, Битва против Левонского ордена (Ледовое побоище), Литовский поход.
Голосование можно пройти на сайте "Активный гражданин" или в одноименном мобильном приложении.
Ранее писатели, блогеры и журналисты подписали обращение с просьбой рассмотреть возможность вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь. Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что такие решения надо принимать с учетом мнения москвичей.
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