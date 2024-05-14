СРЗП и КПРФ проголосуют против кандидатур нескольких министров

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КПРФ будет голосовать против трех кандидатов, а фракция "Справедливая Россия – За правду" не поддержит 4 кандидатуры на пост министров российского кабмина. Об этом заявили руководители партий Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, пишет ТАСС.

Компартия, по словам Зюганова, не поддержит Ольгу Любимову на пост министра культуры, так как депутатов не устраивает проводимая культурная политика. Миронов со своей стороны уточнил, что в его фракции не смогли определиться с единым мнением по данному вопросу, поэтому каждый парламентарий примет свое решение.

"У нас есть разные точки зрения. И по этой кандидатуре принято решение – свободное голосование", – сказал он.

Глава СРЗП подчеркнул, что депутаты его фракции также проголосуют против претендентов на должности министра финансов Антона Силуанова и министра экономического развития Максима Решетникова. Такое же решение, уточнил глава КПРФ, поддержат и коммунисты. Кроме того, фракция СРЗП проголосует против кандидата на пост министра труда Антона Котякова и кандидата на должность министра экологии Александра Козлова.

Миронов рассказал, что депутаты воздержатся от голосования за трех человек – министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, министра просвещения Сергея Кравцова и министра спорта Михаила Дегтярева.

Зюганов уточнил, что, помимо Дегтярева, фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатурам Валерия Фалькова на пост главы Минобрнауки, Максута Шадаева на пост главы Минцифры и Михаила Мурашко – главы Минздрава.

При этом коммунисты поддержат Романа Старовойта и Антона Алиханова на посты глав Минтранса и Минпромторга соответственно, а Оксану Лут и Алексея Чекункова – Минсельхоза и Минвостокразвития соответственно.

Как указал депутат от КПРФ Сергей Обухов в своем телеграм-канале, всего фракция воздержится или проголосует против по 12 кандидатам в министры из 16. По его словам, решение о воздержании от голосования было принято не только по отношению к министру энергетики Сергею Цивилеву, но и к Котякову и Козлову, а также к Файзуллину и Кравцову.

Ранее ГД уже утвердила вице-премьеров нового кабмина РФ. Так, Денис Мантуров продолжит курировать промышленность, Татьяна Голикова – Минздрав, Минтруда и Минкультуры, Дмитрий Григоренко – правление госаппаратом, бюджетную и регуляторную политику, а Александр Новак – топливно-энергетический комплекс.

Также Алексей Оверчук будет координировать международные вопросы, Дмитрий Патрушев – сферы сельского хозяйства, АПК и экологии, Виталий Савельев – транспорт, Юрий Трутнев – социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Арктики, Марат Хуснуллин – сферу жилищной политики, ЖКХ и строительства, а Дмитрий Чернышенко – сферу науки и спорта.

