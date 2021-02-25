Песков заявил, что не знает мнение Путина о памятнике на Лубянке

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не знаком с точкой зрения Владимира Путина о памятнике на Лубянской площади в Москве. Он также считает, что некорректно давать комментарии в условиях голосования.
"Мне не известно о том, что президент как-то участвовал в голосовании, поэтому его точка зрения мне неизвестна", – отметил представитель Кремля.
В столице стартовало голосование об установке монумента на Лубянской площади. Москвичи могут решить, кому именно установить памятник: отдать голос можно за князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского.
Жителям столицы напомнили биографии Дзержинского и Невского. Так, Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны.
Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Кроме того, в 16 веке русская православная церковь канонизировала Невского.
Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?
Александру Невскому (годы жизни: с 1221 по 1263)
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Феликсу Дзержинскому (годы жизни: с 1877 по 1926)
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