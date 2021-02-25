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Москва 24

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Город

10:09

Началось голосование по выбору памятника на Лубянской площади

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовало голосование об установке монумента на Лубянской площади.

Москвичи могут решить, кому именно установить памятник: отдать голос можно за князя Александра Невского или революционера Феликса Дзержинского.

Опрос проводит Общественная палата столицы на нескольких площадках, в том числе на сайте Москва 24 и на портале "Активный гражданин". Голосование продлится до 5 марта включительно, за ходом опроса будет следить специальная комиссия.

Телеведущий и журналист Владимир Познер поделился с телеканалом Москва 24 своим мнением по поводу установки памятника политическому деятелю и революционеру Феликсу Дзержинскому.

Познер отметил, что Дзержинский имеет отношение к кровавой части русской истории, поэтому установку памятника он считает недопустимым. При этом отдельно стоящего памятника князю Александру Невскому в столице нет, подчеркнул он.

Москвичам напомнили биографии Дзержинского и Невского. Так, Феликс Дзержинский, живший с 1877 по 1926 год, был революционером, основателем и главой ВЧК, председателем Высшего народного хозяйства СССР, Народным комиссаром путей сообщения СССР. Он вел борьбу с беспризорностью, которая возникла после Гражданской войны.

Помимо этого, он руководил восстановлением технической базы железных дорог. Также Дзержинский основал ВЧК, которая стала основным инструментом "красного террора".

Александр Невский, живший с 1221 по 1263 год, был великим полководцем, князем новгородским, великим князем Киевским и великим князем Владимирским. Кроме того, в 16 веке русская православная церковь канонизировала Невского.

Невский известен тем, что он не проиграл ни одной битвы. Александр Невский выиграл битву со шведами на Неве в 1240 году (прозвище князь получил по названию битвы и реки), Ледовое побоище с крестоносцами на Чудском озере в 1242 году.

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Кому поставить памятник на Лубянской площади в Москве?

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