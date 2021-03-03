В Петербурге открыли мемориал в память об умерших медиках

Фото: gov.spb.ru
В Санкт-Петербурге открыли памятник медикам, умершим от коронавируса, сообщает пресс-служба администрации губернатора Александра Беглова.
Скульптура представляет собой бронзового "Печального ангела". Над ним работал петербургский художник Роман Шустров. Сам Шустров умер от COVID-19 в мае 2020 года.
Памятник установили на лавочке, расположенной на углу Петропавловской улицы и набережной реки Карповки, напротив Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова.
За последние сутки в России подтвердили 10 535 новых случаев коронавируса. При этом 1 316 случаев (12,5%) были без клинических проявлений.
Всего в России зарегистрировали 4 278 750 случаев коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста за сутки отмечены в Чукотском автономном округе, Тыве и Магаданской области. За сутки в РФ скончались 452 человека, за весь период от коронавируса умерли 87 348 человек.
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