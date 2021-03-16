Москвичи выберут новую программу "Спортивных выходных"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В рамках проекта "Активный гражданин" началось новое голосование. Теперь горожане выберут, как улучшить программу "Спортивных выходных", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
К занятиям, которые проходят в прямом эфире, часто подключаются олимпийские чемпионы, артисты и ведущие. В них уже приняли участие Алексей Ягудин, Анна Семенович, Дмитрий Губерниев, Яна Чурикова, Елизавета Туктамышева и другие знаменитости. В первом вопросе голосования москвичи выберут, кого приглашать на тренировки: музыкантов, ведущих телевидения и радио, блогеров или известных предпринимателей.
Во втором вопросе граждане определят, как дополнить программу "Спортивных выходных". Например, интеллектуальными играми, индивидуальными онлайн-тренировками, лекциями, тренингами или кинопоказами. Кроме того, третий вопрос будет посвящен темам дополнительных занятий, таким как правильное питание, саморазвитие и мотивация, секреты чемпионов и истории спорта.
Ранее в рамках проекта открылось новое голосование, которое позволит горожанам выбрать новые локации для проведения "Дня без турникетов" и решить, стоит ли ввести новые мероприятия для людей, которые находятся в поиске работы.
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