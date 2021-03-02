В Москве началось голосование о расширении мероприятий акции "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Жителям Москвы предложат выбрать новые локации для проведения "Дня без турникетов". Об этом говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы.
В рамках проекта "Активный гражданин" открылось новое голосование, участники которого решат, нужно ли дополнить акцию мероприятиями для тех, кто находится в поиске работы.
На выбор предложат локации, на которых возможно организовать встречи по профориентации. Среди них оказались ИТ-компании, технопарки, промышленные предприятия, дизайн-студии, музеи, культурные центры и другие.
"Мы внимательно относимся ко всем пожеланиям горожан по усовершенствованию акции и стараемся всегда идти им навстречу", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Он также добавил, что для жителей других городов проводятся виртуальные экскурсии, список которых постоянно пополняется.
"День без турникетов" дает каждому желающему возможность посетить инновационные центры и мастерские, высокотехнологичные компании, аэропорты, фермерские хозяйства и мануфактуры и узнать, как устроены предприятия разных отраслей.
Ближайшая такая акция пройдет с 18 по 20 марта.
Ранее в Москве начался самый масштабный в России чемпионат профмастерства – он включает в себя 268 компетенций. Заявки на участие в этом году подали около 25 тысяч конкурсантов. Состязания начались 1 марта и будут проходить до 19 марта.
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