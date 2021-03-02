В Москве начался самый масштабный в России чемпионат профмастерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице стартовал IX открытый чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia. Заявки на участие в этом году подали около 25 тысяч конкурсантов. Соревнования пройдут по 268 компетенциям. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чемпионат WorldSkills "Московские мастера" является самым масштабным конкурсом профмастерства как по количеству участников, так и по числу дисциплин.
"Также в этом году представлено рекордное число новых компетенций, соревнования по которым проходят в Москве впервые в рамках регионального чемпионата. Мы уверены, что конкурсанты этого года смогут удержать высокую планку, поставленную столичной сборной в прошлом году", – приводятся в материале слова Раковой.
Участники будут соревноваться в семи основных блоках профессий. Это сфера услуг и образования, ИТ, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, строительная сфера, а также транспорт и логистика.
Конкурсанты разделены на две возрастные группы: с 16 до 22 лет (по 153 компетенциям) и с 10 до 16 лет (по 115 компетенциям), говорится в материале.
Состязания начались 1 марта и будут проходить до 19 марта.
Чемпионат "Московские мастера" является крупнейшим проектом по стандартам WorldSkills Russia. Лучшие участники смогут попасть в состав сборной команды Москвы и представлять столицу на европейских и мировых соревнованиях, а также выйти на национальный чемпионат WorldSkills Russia.
В конце декабря прошлого года в Москве назвали победителей масштабного детского чемпионата профессионального мастерства KidSkills, который прошел в дистанционном формате. В нем приняли участие дошкольники и школьники в возрасте от 6 до 9 лет.
Лауреатами соревнования стали 404 ребенка. В частности, 81 команда завоевала бронзу, 59 – серебро. При этом 62 коллектива удостоились золотых медалей чемпионата.
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