В Москве начался самый масштабный в России чемпионат профмастерства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал IX открытый чемпионат "Московские мастера" по стандартам WorldSkills Russia. Заявки на участие в этом году подали около 25 тысяч конкурсантов. Соревнования пройдут по 268 компетенциям. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, чемпионат WorldSkills "Московские мастера" является самым масштабным конкурсом профмастерства как по количеству участников, так и по числу дисциплин.

"Также в этом году представлено рекордное число новых компетенций, соревнования по которым проходят в Москве впервые в рамках регионального чемпионата. Мы уверены, что конкурсанты этого года смогут удержать высокую планку, поставленную столичной сборной в прошлом году", – приводятся в материале слова Раковой.

Участники будут соревноваться в семи основных блоках профессий. Это сфера услуг и образования, ИТ, творчество и дизайн, производство и инженерные технологии, строительная сфера, а также транспорт и логистика.

Конкурсанты разделены на две возрастные группы: с 16 до 22 лет (по 153 компетенциям) и с 10 до 16 лет (по 115 компетенциям), говорится в материале.

Состязания начались 1 марта и будут проходить до 19 марта.

Чемпионат "Московские мастера" является крупнейшим проектом по стандартам WorldSkills Russia. Лучшие участники смогут попасть в состав сборной команды Москвы и представлять столицу на европейских и мировых соревнованиях, а также выйти на национальный чемпионат WorldSkills Russia.

В конце декабря прошлого года в Москве назвали победителей масштабного детского чемпионата профессионального мастерства KidSkills, который прошел в дистанционном формате. В нем приняли участие дошкольники и школьники в возрасте от 6 до 9 лет.

Лауреатами соревнования стали 404 ребенка. В частности, 81 команда завоевала бронзу, 59 – серебро. При этом 62 коллектива удостоились золотых медалей чемпионата.

