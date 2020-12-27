В Москве назвали победителей детского чемпионата KidSkills 2020

В Москве назвали победителей масштабного детского чемпионата профессионального мастерства KidSkills 2020. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Соревнования KidSkills проводят между дошкольниками и учениками младших классов в возрасте от 6 до 9 лет. Во время чемпионата участники знакомятся с востребованными профессиями и приобретают необходимые навыки.

Известно, что соревнования этого года прошли в дистанционном формате.

"В этом году в нем приняла участие почти тысяча команд из младшей школы и садиков. Совсем малыши, но уже соревновались в профессиональном мастерстве", – написал мэр в социальной сети "ВКонтакте".

Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы, участники чемпионата KidSkills 2020 были разделены на две возрастные категории.

"В состав каждой команды участников вошли три человека: два юных конкурсанта и наставник – педагогический работник образовательной организации", – отметил начальник управления по развитию движения WorldSkills Московского центра качества образования Сергей Куколев.

Всего в чемпионате приняли участие 963 команды по 21 компетенции из более 350 школ. Из них в финал прошли 334 коллектива.

Лауреатами соревнования стали 404 ребенка. В частности, 81 команда завоевала бронзу, 59 – серебро. При этом 62 коллектива удостоились золотых медалей чемпионата.

"Участники выполняли задания на площадках своих образовательных организаций с соблюдением мер безопасности и социальной дистанции. На каждой площадке конкурсантам были обеспечены рабочие места, материалы и инструменты", – сообщил Куколев.

Он отметил, что эксперты выносили вердикты по работе участников в дистанционном формате. Среди наиболее популярных компетенций чемпионата в текущем году были "Сити-фермерство", "Изготовление прототипов", "Поварское дело", "Кондитерское дело" и "Технология моды".

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