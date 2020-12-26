Пять студентов столичных вузов стали победителями проекта для предпринимателей Sprint Up

Фото: пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Пять учащихся столичных вузов стали победителями образовательного онлайн-проекта для молодых предпринимателей Sprint Up. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Победителей конкурса объявили 24 декабря.

"Ими стали Никита Рыбка (Московский политехнический университет), Олег Тарасов (НИТУ МИСиС), Михаил Шишлин (Московский технический университет связи и информатики) и Полина Гуляева (Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ). Приз зрительских симпатий вручили Александру Васильеву (НИТУ МИСиС)", – указано в сообщении.

Всего в проекте приняли участие более 10 тысяч студентов из 100 вузов и колледжей. Курс делился на четыре тематических блока, а также предусматривал самостоятельную работу и финальное тестирование. Для финального этапа были отобраны 15 проектов.

Участникам программы предоставили видеолекции, интерактивные семинары, мотивационную программу. По итогам состязания всем финалистам вручили сертификаты на обучение в университете интернет-профессий "Нетология", а победителям – еще и ценные призы.

Ранее в декабре заместитель мэра столицы Наталья Сергунина поздравила столичных победителей всероссийского конкурса "Доброволец России – 2020". Жюри состязания отметило 10 проектов.

