Сергунина: 10 московских волонтеров стали призерами конкурса "Доброволец России – 2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

По итогам всероссийского конкурса "Доброволец России – 2020" проекты 10 московских волонтеров заняли призовые места. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

В следующем году добровольцы вместе с наставниками будут заниматься развитием своих проектов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Мы очень гордимся нашими ребятами. Пример добровольческого сообщества столицы с каждым днем привлекает все больше москвичей к волонтерскому движению", – подчеркнула Сергунина.

Всего во всероссийском конкурсе было рассмотрено 53 219 заявок, почти 2,5 тысячи из них пришли от москвичей.

Уточняется, что лауреаты конкурса получат грантовую поддержку в размере до двух миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что центр "Мосволонтер" проводит для школьников и студентов добрые уроки. На них участникам рассказывают про волонтерскую деятельность. Онлайн-встречи, которые стартовали в октябре, посетили уже более 200 человек.