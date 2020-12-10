Сергунина: москвичи выберут основные направления развития добровольчества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выбрать направления развития добровольчества москвичи смогут на портале "Активный гражданин", где стартовало соответствующее голосование. Также горожанам предложат определить наиболее удобные способы получения информации о волонтерских проектах, рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Выбрать основные сферы развития волонтерства голосующим предложат из вариантов: социальная, патриотическая, культурная, событийная, спортивная сферы, а также донорство, медицина и здравоохранение, медиаволонтерство.

Среди вариантов во втором вопросе, где необходимо выбрать наиболее удобные каналы оповещения о добровольческой деятельности, представлены: портал mos.ru, телевидение, радио, печатные СМИ, социальные сети, СМС-уведомления и сообщения в мессенджерах. Также можно предложить свой вариант.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в базе ресурсного центра "Мосволонтер" зарегистрировано более 100 тысяч волонтеров. На сайте проекта публикуется вся информация о добровольческих программах.

Ранее сообщалось, что центр "Мосволонтер" проводит для школьников и студентов добрые уроки. На них участникам рассказывают про волонтерскую деятельность. Онлайн-встречи, которые стартовали в октябре, посетили уже более 200 человек.

