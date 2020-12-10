Добрые уроки расскажут школьникам и студентам Москвы о волонтерстве

08:19
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Более 200 человек стали участниками добрых онлайн-уроков про добровольческую деятельность. Их разработал центр "Мосволонтер", первые встречи состоялись в октябре этого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"На занятиях учащиеся не только узнают о разных направлениях добровольчества, но и знакомятся с различными профессиями, улучшают свои навыки работы в команде и лидерские качества", – поделился директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.
На онлайн-уроках участники отвечают на вопросы экспертов, а также участвуют в викторине, победители которой получают подарки.
"Мне нравится, что можно не выходя из дома посещать интересные занятия. Дети остались довольны. Некоторые только познакомились с добровольчеством и в связи с отменой очных мероприятий – из-за эпидемиологической обстановки – не смогли попробовать себя в этом, а такой урок стал для них полезным началом", – рассказала старший вожатый, ответственная за досуговую деятельность школы № 319 Светлана Развозжаева.
Добрые уроки являются частью проекта "Первый шаг". С начала года удалось провести 10 оффлайн-занятий, на которых присутствовали более 300 человек.
Посетить уроки можно, отправив заявку в свободной форме на электронную почту: obuchenie@mosvolonter.ru. Этим должен заниматься педагог.
Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в РФ необходимо создать общую межвузовскую платформу по добровольчеству.
По словам Фалькова, в период пандемии стала очевидна необходимость включать вузы в региональную повестку и реализовывать "третью миссию" университета. Министр подчеркнул, что этот процесс позволит сделать учреждения более привлекательными для абитуриентов.
Как развивается психологическое волонтерство в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: