Добрые уроки расскажут школьникам и студентам Москвы о волонтерстве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Более 200 человек стали участниками добрых онлайн-уроков про добровольческую деятельность. Их разработал центр "Мосволонтер", первые встречи состоялись в октябре этого года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На занятиях учащиеся не только узнают о разных направлениях добровольчества, но и знакомятся с различными профессиями, улучшают свои навыки работы в команде и лидерские качества", – поделился директор ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрий Покровский.

На онлайн-уроках участники отвечают на вопросы экспертов, а также участвуют в викторине, победители которой получают подарки.

"Мне нравится, что можно не выходя из дома посещать интересные занятия. Дети остались довольны. Некоторые только познакомились с добровольчеством и в связи с отменой очных мероприятий – из-за эпидемиологической обстановки – не смогли попробовать себя в этом, а такой урок стал для них полезным началом", – рассказала старший вожатый, ответственная за досуговую деятельность школы № 319 Светлана Развозжаева.

Добрые уроки являются частью проекта "Первый шаг". С начала года удалось провести 10 оффлайн-занятий, на которых присутствовали более 300 человек.

Посетить уроки можно, отправив заявку в свободной форме на электронную почту: obuchenie@mosvolonter.ru. Этим должен заниматься педагог.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков заявил, что в РФ необходимо создать общую межвузовскую платформу по добровольчеству.

По словам Фалькова, в период пандемии стала очевидна необходимость включать вузы в региональную повестку и реализовывать "третью миссию" университета. Министр подчеркнул, что этот процесс позволит сделать учреждения более привлекательными для абитуриентов.

