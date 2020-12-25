Москвичи стали лауреатами премии "Горячее сердце"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Итоги ежегодной Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" подвели в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что город гордится своей молодежью.

"Эта премия – показатель благородства нашей молодежи. Их отзывчивость, человечность, готовность не раздумывая жертвовать ради спасения и блага окружающих достойны тысячи похвал и наград", – заявила эксперт.

Лауреатами премии "Горячее сердце" среди прочих стали два московских школьника. 13-летний москвич Дима Мешков помог вытащить из трехметрового дренажного колодца упавшую туда девочку, а восьмиклассник Никита Черненко во время отдыха в Хакасии сумел реанимировать попавшего в реку ребенка.

Кроме того, в числе обладателей награды оказались представители поискового отряда "Дозор" колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 и добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Накануне в столице назвали победителей конкурса "Доброволец Москвы – 2020". Призовые места заняли 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов. По словам заммэра города Натальи Сергуниной, волонтерский актив столицы за уходящий год вырос до 100 тысяч человек.

