Москвичи стали лауреатами премии "Горячее сердце"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Итоги ежегодной Всероссийской общественно-государственной инициативы "Горячее сердце" подвели в Москве. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова отметила, что город гордится своей молодежью.
"Эта премия – показатель благородства нашей молодежи. Их отзывчивость, человечность, готовность не раздумывая жертвовать ради спасения и блага окружающих достойны тысячи похвал и наград", – заявила эксперт.
Лауреатами премии "Горячее сердце" среди прочих стали два московских школьника. 13-летний москвич Дима Мешков помог вытащить из трехметрового дренажного колодца упавшую туда девочку, а восьмиклассник Никита Черненко во время отдыха в Хакасии сумел реанимировать попавшего в реку ребенка.
Кроме того, в числе обладателей награды оказались представители поискового отряда "Дозор" колледжа автоматизации и информационных технологий № 20 и добровольцы из Всероссийского студенческого корпуса спасателей.
Накануне в столице назвали победителей конкурса "Доброволец Москвы – 2020". Призовые места заняли 20 индивидуальных участников и волонтерских коллективов. По словам заммэра города Натальи Сергуниной, волонтерский актив столицы за уходящий год вырос до 100 тысяч человек.
"Жизнь в большом городе": московские добровольцы
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