Социальные работники Москвы прошли 645 тысяч километров с начала осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

645 тысяч километров прошли социальные работники Москвы с начала осени, сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты.

Всего за 82 дня операторы горячей линии комплекса социального развития обработали более 108 тысячи заявок. 89% из них в настоящее время выполнены.

Лидерами стали социальные работники Южного административного округа. Суммарно они прошли 84 тысячи километров. Второе место заняли представители социальных служб ЗАО (75,6 тысячи километров), третье – соцработники САО (74,9 тысячи километров).

В пресс-службе департамента подчеркнули, что здоровый образ жизни играет важную роль в деятельности сотрудников социальных служб. В частности, соцработник филиала "Северное Бутово" Евгения Костюшкина предпочитает пешую прогулку общественному транспорту. В свободное время она много путешествует и занимается дайвингом.

В свою очередь, соцработник филиала "Южное Медведково" Людмила Бурдина преодолевает свои маршруты на велосипеде. В выходные дни она также не расстается с ним, отправляясь с семьей в велосипедные походы. Сотрудник социальной службы "Отрадное" Жанна Ростовцева занимается утренней гимнастикой и закаливанием. По ее словам, залогом крепкого иммунитета является именно здоровый образ жизни.

В пресс-службе департамента напомнили, что в социальные службы можно обратиться по вопросам доставки лекарств и продуктов первой необходимости. Также соцработники могут обеспечить кормом для животных, товарами первой необходимости и твердым топливом.

В ведомстве подчеркнули, что именно доставка дров является самой популярной услугой, за которой обращаются москвичи. В частности, за эту осень на них было оформлено 45,6 тысячи заявок. Второе место по популярности запросов имеет доставка льготных рецептурных лекарств – 25,6 тысячи заявок.

19,5 тысячи заявок поступило на предмет приобретения и доставки продуктов. Покупка других лекарств вошла в 14,2 тысячи заявок москвичей. Кроме того, часто столичные жители обращаются за психологической помощью. За эту осень такой услугой пожелали воспользоваться 16,1 тысячи москвичей.

Департамент труда и социальной защиты напомнил, что в случае необходимости социальной помощи необходимо обратиться по номеру телефона +7 (495) 870-45-09. Прием заявок осуществляется ежедневно с 08:00 до 21:00.

Ранее стало известно, что за последние два месяца добровольцы проекта #МыВместе принесли около 8,1 тонны продуктов питания и 2 694 литра воды. Чаще всего соблюдающие домашний режим москвичи просят приобрести молочные продукты, творог, рыбу, сладости, мясо, овощи и фрукты.