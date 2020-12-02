Соцработники доставили москвичам более 83 тонн продуктов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Социальные работники за два месяца выполнили 14 тысяч заявок по доставке продуктов москвичам, которые соблюдают домашний режим.

Всего операторы горячей линии приняли более 92 тысяч заявок на 98 тысяч услуг. При этом более 88 процентов всех заказов уже выполнено. Чаще всего горожане просят доставить продукты питания и товары первой необходимости – за 68 дней общий вес заказов составил более 83 тонн.

Глава департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак призвал пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями не выходить за лекарствами в аптеки и поликлиники или за продуктами и товарами первой необходимости в магазины.

"Специально для вас работает горячая линия и команда центров социального обслуживания", – приводит его слова портал мэра и правительства столицы.

Больше всего продуктов и товаров первой необходимости доставили в северном округе, далее следует восточный и южный. Горожане могут делать заказы ежедневно по телефону горячей линии комплекса социального развития +7 (495) 870-45-09.

Ранее сообщалось, что в декабре Госдума может принять законопроект, по которому социальные работники смогут отказывать в помощи на дому гражданам с острыми инфекционными заболеваниями, онкологией или психическими расстройствами.