Более 300 волонтеров присоединись к акции "Мы вместе" осенью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 300 волонтеров присоединились к акции "Мы вместе" осенью. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Добровольцы успешно выполнили более 5 000 заявок.

Например, волонтеры доставляют жителям Москвы лекарственные препараты. Добровольцы могут отправиться в отдаленные поликлиники и даже посетить несколько медучреждений за день – все это для того, чтобы купить все необходимые лекарства и доставить их москвичам.

Некоторые помощники даже доставляли горожанам медицинское оборудование. Александр Востриков помог иностранке Джулии Вильям, которая нуждалась в пульсоксиметре. Доброволец доставил женщине аппарат – в благодарность она написала волонтеру сообщение на русском, несмотря на то, что он не является ее родным языком.

"Она очень благодарила меня в СМС, оно было с небольшими ошибками, но это неважно. Я понял, что она очень признательна", – рассказал Востриков.

А Ксения Мамелина является автоволонтером. Она берется за те заявки, для выполнения которых необходимо посетить сразу несколько пунктов.

"Когда я выполняю заявку и общаюсь с заявителями, у меня получается привести в порядок собственные мысли, появляется позитивный настрой", – поделилась Мамелина.

Ранее Сергей Собянин на совещании с волонтерами и социальными работниками рассказал, что около 40 тысяч москвичей в разных формах помогают людям, попавшим в трудное положение из-за пандемии. Мэр Москвы напомнил, что особенно актуальна помощь была в период первых ограничений из-за коронавируса, которые ввели весной.